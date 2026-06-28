САЩ пак атакуваха Иран, а Тръмп предупреди: Ще спрем да бъдем разумни

Американските въоръжени сили съобщиха, че са извършили нови удари по множество цели в Иран в отговор на поредно нападение срещу кораб, преминаващ през Ормузкия проток, предаде АФП.

"Силите на CENTCOM нанесоха удари днес в пряк отговор на продължаващата иранска агресия срещу търговското корабоплаване", се посочва в изявление на Централно командване на САЩ.

Американските военни допълват, че по-рано на 27 юни Иран е атакувал петролен танкер под панамски флаг, което представлява поредното изпитание за споразумението, целящо прекратяване на войната в Близкия изток.

"Ще дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни"

САЩ са нанесли тази нощ нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по радарни станции, разположени по крайбрежието на Иран, в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social, след като в събота петролен танкер бе ударен от снаряд в Ормузкия проток.

"Самолети на САЩ току-що нанесоха удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни станции, заради поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня! Много е вероятно те никога да не си вземат поука!", гласи публикацията на Тръмп.

Американският държавен глава предупреди също, че "може да дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да довършим с военни средства това, което започнахме толкова успешно. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува!".

Три дни на ескалация

Иран атакува американски военни съоръжения в Близкия изток, след като САЩ предприеха още удари по ирански обекти близо до Ормузкия проток. А в Ливан израелските сили атакуваха южен град, след като Израел се съгласи да изтегли част от войските си от района.

Хронология на скорошната ескалация:

Четвъртък: Иран атакува контейнеровоз под сингапурски флаг близо до Ормузкия проток. Президентът на САЩ Доналд Тръмп описа хода като "глупаво нарушение" на първоначалното споразумение за прекратяване на войната.

Петък: Американските военни извършват удари около Ормузкия проток, насочени към ирански места за съхранение на ракети и дронове и крайбрежни радарни обекти.

Събота: САЩ засичат "няколко дрона", докато Иран твърди, че е предприел удари по американски военни цели в Близкия изток, но тези дронове не са достигнали целта си, казва американски служител.

Часове по-късно американските военни извършват още удари срещу ирански цели "в пряк отговор на продължаващата иранска агресия", според Централното командване на САЩ.

След това Иран изстрелва ракети и дронове по американски обекти в съседни страни, включително Кувейт и Бахрейн, съобщава Ройтерс от Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Няма жертви от страна на САЩ, нито големи щети по обектите.

Междувременно в Ливан въздушни удари удариха южния град Набатия ал-Фаука, ден след като Израел подписа споразумение за изтегляне на войските от някои райони.

Защо това е важно: Атаките натоварват споразумението между САЩ и Иран, подписано по-рано този месец. Споразумението имаше за цел да разшири прекратяването на огъня и да възобнови нормалния морски трафик в Ормузкия проток. Тръмп заплаши с още военни действия, ако Техеран продължи да извършва удари. Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че американските удари нарушават прекратяването на огъня и "ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси", съобщи Ройтерс.