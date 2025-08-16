Военнослужещи се включват в гасенето на пожара край Българово

Военнослужещи от Българската армия се включват в гасенето на пожара, възникнал в района на град Българово, област Бургас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

В 16:02 часа екипаж от 24-а авиобаза в Крумово с вертолет "Кугър" излетя, за да подпомогне действията на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за гасенето на пожара, възникнал във вилната зона на Българово.

По разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов помощ на огнеборците за потушаването на огъня ще окажат и военнослужещи от Военноморска база – Бургас, както и екипи на Командването за логистична поддръжка, които ще осигурят водоноски и цистерни с вода.