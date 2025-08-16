IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Военнослужещи се включват в гасенето на пожара край Българово

В 16:02 часа екипаж от 24-а авиобаза в Крумово с вертолет "Кугър" излетя

16.08.2025 | 19:02 ч. Обновена: 16.08.2025 | 19:51 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Военнослужещи от Българската армия се включват в гасенето на пожара, възникнал в района на град Българово, област Бургас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

В 16:02 часа екипаж от 24-а авиобаза в Крумово с вертолет "Кугър" излетя, за да подпомогне действията на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за гасенето на пожара, възникнал във вилната зона на Българово.

Свързани статии

По разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов помощ на огнеборците за потушаването на огъня ще окажат и военнослужещи от Военноморска база – Бургас, както и екипи на Командването за логистична поддръжка, които ще осигурят водоноски и цистерни с вода.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Българово Кугър пожар военни
Новини
Виж всички новини
Страната
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem