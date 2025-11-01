IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Моторист загина при тежък инцидент край Пловдив

Сигналът за инцидента е получен около 10:30 ч.

01.11.2025 | 16:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Моторист е загинал в катастрофа на пътя Пловдив - Карлово, съобщиха от полицията в Пловдив.

Сигналът за инцидента е получен около 10:30 ч. Край разклон за Царимир мотоциклет се блъснал в друг мотор, който се движил пред него. От екип на Спешна помощ е констатирана смъртта на водача на първото превозно средство, на около 60-годишна възраст.

На местопроизшествието е извършен оглед, разследват се причините за настъпилия пътен инцидент./ БТА

