Мики Рурк: Бих си напъхал пистолет в з*дника и бих дръпнал спусъка, вместо да искам пари ВИДЕО

Мики Рурк проговори, след като от негово име беше пусната GoFundMe кампания за 100 000 долара, която уж трябва да помогне да не бъде изгонен от дома си.

Миналия месец 73-годишният актьор и бивш кечист е получил уведомление да плати 59 100 долара просрочен наем, който според документите дължи, или да напусне имота си в Лос Анджелис в рамките на три дни. Малко след това е стартирано набиране на средства, което според описанието е, за да "покрие спешни разходи, свързани с жилището и да предотврати загубата на дома му".

Във видео, качено в Instagram профила му в понеделник, 5 януари, Рурк коментира кампанията и твърди, че изобщо не е знаел за нея. Той каза, че е "ядосан", "объркан" и не разбира защо някой е направил GoFundMe от негово име.

"Това не съм аз, ясно ли е? По-добре, ако ми трябват пари, няма да моля за никаква ш*бана благотворителност. По-скоро бих си напъхал пистолет в з*дника и бих дръпнал спусъка" Говорейки за "който и да го е направил", Рурк добавя: "Аз и след милион години няма да знам какво е GoFundMe фондация. Животът ми е много прост, аз няма да ходя да търся външни източници на доход като това."

Кампанията е започната от жена на име Лия-Жоел Джоунс, която се описва като асистентка на Кимбърли Хайнс, мениджърката на Рурк. В GoFundMe тя твърди, че инициативата е "с пълното разрешение на Мики".

Въпреки това, във видеото си от понеделник Рурк нарича кампанията "срамна".

"Но сигурно ще го преживея, както всичко друго", добавя той.

Поглеждайки назад към кариерата си, актьорът казва, че е свършил "наистина ужасна работа в управлението ѝ".

"Не бях дипломатичен. Трябваше да мина през над 20 години терапия, за да преодолея щетите, които ми бяха нанесени преди години. Работих много здраво, за да мина през това. Вече не съм този човек", казва той.

Въпреки че призовава хората да не даряват и казва, че възнамерява да говори с адвоката си, към понеделник вечер кампанията вече е събрала над 95 000 долара от целта си.

"Има само един човек, за когото се сещам, че би направил такова нещо, и се надявам да не е човекът, за когото си мисля. Унизително е", казва още Рурк.

Той уточнява, че макар да е взел назаем пари от много близък приятел след финансов удар, свързан с имот под наем, настоява, че никога не би поискал от непознати или фенове и цент.

"Това не е моят стил", категоричен е той.

Засега Рурк казва, че смята да се върне на работа и уверява феновете, че е напълно добре. Накрая се обръща към дарилите с молба да си върнат парите.

"Не бих го направил по този начин. Имам прекалено много гордост", казва още той.

От списание People са потърсили за коментар Джоунс, Хайнс и GoFundMe.