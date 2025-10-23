Челен сблъсък и загинал моторист край Царева ливада

Сигнал за тежко ПТП е станало днес около 15 часа в село Царева ливада. Според първоначална информация 64-годишен мъж, управлявал мотоциклет, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в бус.

В резултат на удара мотоциклетистът е загинал на място. Извършен е оглед, а причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщава Нова тв.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на буса са отрицателни.