От МВнР предупреждават за наводнения и преспи по пътищата в Босна и Херцеговина

От Министерството на външните работи (МВнР) предупреждават за усложнена пътна обстановка в Босна и Херцеговина поради продължаващите снеговалежи. На сайта си от ведомството посочват, че има промени на движението в страната.

Затворен е главен път Босанско Грахово-Стърмица. Забранено е движението на камиони по пътищата Босанско Грахово-Дрвар и Приедор-Сански Мост (в участъка Приедор-Ощра Лука). По главен път Столац-Тасовчичи са поставени допълнителни предупредителни знаци и ограничения на движението, а на главен път Ябланица-Блидине движението за превозни средства над 3,5 тона е спряно. Навявания и снежни преспи блокират частично пътищата Купрес-Ливно и Рипач-Босански Петровац-Дрвар.

Движението за всички товарни превозни средства на ГКПП „Шепак“ е забранено, а граничен пункт „Бръчко“ е отворен за пътнически превозни средства до 3,5 тона. Задължително е ползването от товарните автомобили над 7,5 тона на вериги за сняг при преминаване през планински проходи, добавят от министерството.

МВнР препоръчва на всички български граждани, пребиваващи или планиращи пътуване през Босна и Херцеговина през следващите дни, да се информират предварително от интернет страницата на Агенцията за пътна инфраструктура BIHAMK за актуалната метеорологична обстановка, като по възможност да не се предприемат пътувания, освен при крайна необходимост и задължително с екипировка за тежки зимни условия.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолството на България в Босна и Херцеговина в Сараево на телефонни номера: +387 33 879 955; +387 33 879 956, както и на мобилен телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +387 603 210 397. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: Embassy.Sarajevo@mfa.bg; Consulate.Sarajevo@mfa.bg.

Поройни дъждове, продължаващи в последните 24 часа, причиниха наводнения в южната част на Босна и Херцеговина, съобщи вчера регионалната телевизия Ен 1. Наводненията са засегнали семейни къщи и цели села, причинили са преливането на реки и са активирали свлачища.