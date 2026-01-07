Въздушната линейка транспортира до София мъж с кръвоизлив

Мъж с мозъчен кръвоизлив е транспортиран с въздушната линейка от Благоевград до София. Преди около час хеликоптерът кацна на стадиона в Благоевград и вече пътува към столицата, съобщава “24 часа”.

Транспортираният пациент е мъж на 36 години от Сандански, който е получил мозъчен кръвоизлив.

Приет е бил в отделението по реанимация на МБАЛ-Благоевград и е лекуван два дни. По настояване на близките е извикана въздушната линейка, за да бъде транспортиран до неврохирургията на столична болница.