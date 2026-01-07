IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Въздушната линейка транспортира до София мъж с кръвоизлив

Пациентът е бил в реанимацията на МБАЛ-Благоевград

07.01.2026 | 14:41 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Мъж с мозъчен кръвоизлив е транспортиран с въздушната линейка от Благоевград до София. Преди около час хеликоптерът кацна на стадиона в Благоевград и вече пътува към столицата, съобщава “24 часа”.

Транспортираният пациент е мъж на 36 години от Сандански, който е получил мозъчен кръвоизлив.

Приет е бил в отделението по реанимация на МБАЛ-Благоевград и е лекуван два дни. По настояване на близките е извикана въздушната линейка, за да бъде транспортиран до неврохирургията на столична болница.

 

въздушна линейка МБАЛ-Благоевград реанимация мозъчен кръвоизлив София пациент
