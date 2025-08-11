Жегата не отстъпва и утре, градусите леко ще се понижат

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската равнина - и временно силен, източен вятър. В югозападните райони ще бъде почти тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините - с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България - умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София - около 33°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове - с развитие на купеста облачост, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°.

През сряда и четвъртък ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен.