IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Левски издига видеостена на "Герена" за мача със Сабах

Тя ще бъде пред сектор А на стадион "Георги Аспарухов"

12.08.2025 | 18:52 ч. Обновена: 12.08.2025 | 23:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ръководството на Левски ще предложи условия на феновете си да гледат заедно гостуването на Сабах в четвъртък. "Сините" ще играят в Азербайджан, а феновете, които останат в София може да гледат на двубоя на видеостена пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов".

Ето какво съобщиха от клуба:

“Със "синьо" шалче в ръка, ще обходим цялата земя…”. И Баку ще бъде "син", а "Левски" ще играе като домакин. Както го прави навсякъде по света.

За всички, които нямат възможност да бъдат с отбора, сме подготвили видео стена пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов”. Да подкрепим “Левски” в един от най-важните мачове за годината.

Заповядайте в нашия дом в 18:00 часа. Вашата енергия ще даде импулс на отбора, дори и на хиляди километри".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

левски сабах
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem