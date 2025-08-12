Левски издига видеостена на "Герена" за мача със Сабах

Ръководството на Левски ще предложи условия на феновете си да гледат заедно гостуването на Сабах в четвъртък. "Сините" ще играят в Азербайджан, а феновете, които останат в София може да гледат на двубоя на видеостена пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов".

Ето какво съобщиха от клуба:

“Със "синьо" шалче в ръка, ще обходим цялата земя…”. И Баку ще бъде "син", а "Левски" ще играе като домакин. Както го прави навсякъде по света.

За всички, които нямат възможност да бъдат с отбора, сме подготвили видео стена пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов”. Да подкрепим “Левски” в един от най-важните мачове за годината.

Заповядайте в нашия дом в 18:00 часа. Вашата енергия ще даде импулс на отбора, дори и на хиляди километри".