България победи САЩ и е на четвъртфинал на световното по волейбол за жени до 21 г.

В следващата фаза ще срещне победителя от двойката Полша - Пуерто Рико

13.08.2025 | 14:00 ч. Обновена: 13.08.2025 | 17:41 ч. 2
Снимка: БФВ

Снимка: БФВ

Националният отбор на България за жени до 21 години се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по волейбол в Сурабая (Индонезия). Воденият от Драган Нешич тим надигра без проблеми САЩ с 3:0 (25:23, 25:16, 25:15) и продължава в следващата фаза, където ще срещне победителя от двойката Полша - Пуерто Рико. 

Тимът започна убедително и поведе в резултата с 10:7, но американканките изравниха 13:13. Серия от няколко поредни точки за 20:15 почти гарантира успеха в гейма, но съперничките успяха да намалят 23:24 и да спасят първия геймбол. България обаче успя да затвори частта с втората си възможност.

Във втория гейм българките доминираха отново, взеха аванс от 22:15 и след 25:16 вече имаха два гейма преднина. В последната част националките поведоха с 20:9 и без проблеми стигнаха до крайния успех. 

Най-резултатна за победата беше Ива Дудова с 14 точки, с 13 точки се отчете Виктория Коева. За САЩ се отличи Хенли Андерсън с 10 точки.
(БТА)

 

волейбол жени световно първенство
