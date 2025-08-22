Определянето на пола е със стандартен PCR тест, прави се веднъж в живота

Боксьорката ни Светлана Каменова на Олимпиадата в Париж през 2024 г. загуби от опонентката си Лин Ю Тин. Тогава стана ясно, че азиатката е сред боксьорите, които не са преминали специфичните тестове за пол.

У нас това специфично изследване вече може да се направи, а тестът е необходим за участие на международни спортни състезания.

"Това е генетичен тест, който определя гена, който максимално е свързан с биологичния пол. Определянето на този ген става със стандартен PCR тест. Той се прави веднъж в живота и не е по спешност. Тестът е достоверен и няма възможност да бъде манипулиран", заяви директорът на верига лаборатории д-р Благовеста Пенчева в "България сутрин".

Тестът не е нов, но начинът на изследване е различен, методите вече са по-съвременни, отбеляза бившият министър на спорта проф. Даниела Дашева за Bulgaria ON AIR.

"До този казус се стигна след случаите на Олимпийските игри от миналата година, където вероятно хора са с променена хромозома и не отговарят на паспорта за пол. Хубаво е, че вече и в България може да се прави, защото такива случаи се повтарят. Безопасността на спортистите е от съществено значение", поясни тя.

Тестът е по подобие на тези за Ковид-19

По думите на д-р Пенчева повечето лаборатории предпочитат кръвния тест.

"Доскоро тестът се е изпращал в чужбина, но през последните месеци е достъпен. Тестът е много подобен на тези, които се правят за Ковид-19. Пациентът получава сертификат, който може да служи през целия живот. Струва около 150 лв.", разясни гостът.

Трябва да има равнопоставеност и безопасност, но подготовката на спортистите също е от голямо значение, категорична е проф. Дашева.

"От правна гледна точка има разминаване в тестовете и възможността да се обжалват в съда. Две федерации вече го изискват. Опитват се, но Международният олимпийски комитет ще трябва да създаде своите правила", изтъкна бившият спортен министър.

По-рядко пациентите сами решават да се тестват за Ковид-19, насочват ги лекарите, добави д-р Пенчева.