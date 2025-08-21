Ново 20: Имане Хелиф отрече да се отказва от бокса, тренирала редовно

Олимпийската шампионка от Париж Имане Хелиф отрече твърдението, направено от нейния бивш мениджър, че ще прекрати боксовата си кариера, казвайки, че продължава да тренира редовно.

Алжирката и Ю Тин Лин от Тайван влязоха в светлината на прожекторите на Игрите във френската столица миналото лято заради допускането им до олимпийския боксов турнир след дисквалификацията на Световното през 2023 от Международната боксова асоциация (ИБА). Тя обоснова решението си да не ги допусне с тестовете за полова идентичност на двете състезателки.

Въпреки това, Международният олимпийски комитет (МОК) им позволи да участват в Париж, като и двете станаха шампионки в своите категории. Лин дори преодоля по противоречив начин една от представителките ни - Светлана Каменова.

Хелиф не е участвала в турнир от златото си на Лятната олимпиада.

В интервю за френския вестник Nice-Matin, бившият мениджър на боксьорката - Насер Йесфах, каза, че тя е "напуснала света на бокса". Няколко часа по-късно обаче Йесфах отново дал интервю за вестника, в което уточнил, че говори само за ангажиментите на Хелиф в Ница, където преди тя била част от боксов клуб.

Реакцията от алжирката не закъсня и тя разкритикува Йесфах с пост в социалните мрежи. "Това е базирано на твърдения от човек, който по никакъв начин вече не ме представлява, и който смятам, че е предал мен и моята страна с фалшиви изказвания. Никога не съм обявявала оттеглянето си от спорта. Оставам отдадена на моята боксова кариера, тренирам редовно и поддържам физическата си форма между Алжир и Катар в подготовка за предстоящи събития. Подобни твърдения и слухове целят само да навредят на моята спортна и професионална кариера", написа Хелиф във Фейсбук.

Тя трябваше по план да участва на турнир в Нидерландия през юни, но избра да го пропусне малко след като Международната асоциация първоначално обяви намеренията си да въведе тестове за полова идентичност за всички боксьори в турнирите под тяхна егида. Президентът на управляващото звено Борис ван дер Ворст впоследствие се извини, след като името на Хелиф беше споменато в новината за задължителни полови тестове, признавайки, че личното й пространство е трябвало да бъде защитено.

26-годишната Хелиф неколкократно е казвала, че е родена жена и има дълга история в женски боксови турнири. През март тя обяви, че ще защитава олимпийската си титла на Летните игри в Лос Анджелис през 2028 година.