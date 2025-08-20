Скандалната боксьорка Имане Хелиф показа нова женствена визия

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф разкри новата си визия, след като разкри, че преминава през „труден“ етап от кариерата си.

Хелиф беше една от двете боксьорки в центъра на бурята относно допустимостта по пол на миналогодишните Олимпийски игри в Париж през 2024 г.

Алжирката беше допусната да се състезава на Олимпийските игри, въпреки че Международната боксова асоциация преди това я дисквалифицира, както и тайванката Лин Ю-тинг от световните първенства през 2023 г. Федерацията твърди, че Хелиф и Лин са се провалили на тестовете за допустимост по пол, което е довело до дисквалификацията им.

И двете спортистки в крайна сметка спечелиха златни медали в женските боксови състезания на Париж през 2024 г., като ръководителите на Олимпийските игри бяха подложени на критики на фона на противоречията.

След Олимпийските игри, новият ръководен орган World Boxing потвърди, че бойците ще трябва да преминат задължителен скрининг за пол, за да се състезават в своите дисциплини. А няколко дни по-късно, след изявлението, Хелиф пропусна събитието по завръщането си.

Предполагаем медицински тест от 2023 г. твърди, че спортистката е „биологично мъж“, което доведе до призиви боксьорът да бъде лишен от олимпийския златен медал. Доклад за медицинския тест, за който се твърди, че е видян от 3 Wire Sports, казва, че „анализът на хромозомите разкрива мъжки каротип“ - двойка XY хромозоми.

Във вторник Хелиф показа последната си промяна, след като беше снимана с телевизионната водеща и подкастър Насима Джафар Бей. Журналистката сподели снимка в Instagram с Хелиф, която се появи с грим и разпусната коса, с надпис „Винаги е удоволствие“.

Хелиф миналата седмица призна, че е преминала през „труден период“ в загадъчна публикация в Instagram, която беше споделена на първата годишнина от спечелването на олимпийското злато.

„Това беше незабравим момент, момент, в който сълзите ми се смесиха с благоговението от гордост, момент, в който знамето на страната ми се извисяваше високо и аз вдигнах глава със силата на боксьор и сърцето на човек“, написа Хелиф. „Днес, на годишнината от този триумф, преминавам през труден период, изпълнен с предизвикателства, тишина и чакане… Но въпреки всичко, духът, който се бори за златото, все още бие в мен. Все още вярвам, че всяко падане е прелюдия към по-силен възход и че всяко забавяне носи в себе си изпитание за вярата и волята. Истинската сила се крие не само в победата, но и в постоянството въпреки всички трудности. Аз съм Имане Хелиф - шампион вчера, издръжлива днес и решена да се завърна утре. Благодаря на всички, които все още вярват в мен... И на себе си, благодаря ви, че никога не се отказвате.“

Хелиф все още не се е завърнала на ринга, откакто спечели олимпийското злато, като алжирката пропусна предложено събитие за завръщане на Купата по бокс в Айндховен само дни след въвеждането на задължителните тестове за пол. Новата политика на Световната боксова федерация изисква всички спортисти над 18-годишна възраст да преминат генетичен тест PCR (полимеразна верижна реакция), за да се определи полът им при раждане и дали са годни да се състезават.

По време на спора миналото лято бащата на Хелиф представи предполагаем акт за раждане по време на Олимпийските игри, в който боксьорката е записана като жена.