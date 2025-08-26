Алкарас шокира в Ню Йорк - лъснал кубето

Карлос Алкарас дебютира с впечатляваща нова прическа в понеделник, която се разпространи веднага в социалните медии. На корта обаче вторият в схемата продължи да играе както обикновено и спечели мача си от първия кръг на Откритото първенство на Съединените щати по тенис в Ню Йорк.

Испанецът победи американския тенисист с мощния сервис Райли Опелка с 6:4, 7:5, 6:4 в последен мач от вечерната сесия и започна своето участие във "Флашинг Медоуз", където през следващите две седмици Алкарас ще се бори за втората си титла от US Open и шестата си титла от Големия шлем.

„Днес беше много труден мач срещу един наистина голям тенисист“, каза Алкарас в интервюто си на корта. „Със сервиса на не успях да намеря ритъма, който исках в мача, но съм много доволен от всичко, което направих днес. Мисля, че ретурът беше едно от най-добрите неща, които направих днес, а след това просто се опитах да играя най-добрия си тенис и да се концентрирам върху моя сервис. Мисля, че като цяло днес се представих много добре.“

Карлитос направи по един пробив във всеки сет и отрази и трите шанса за брейк на Опелка. Той записа 23 печеливши удара при 17 непредизвикани грешки.

В по-ранен мач норвежецът Каспер Рууд, който Алкарас победи на финала през 2022 г., се класира напред с победа 6:1, 6:2, 7:6(5) срещу австриеца Себастиан Офнер.

Фаворитът на домакините Франсис Тиафо започна своето участие, като отстрани Йошихито Нишиока с 6:3, 7:6(6), 6:3. Деветият в схемата Карен Хачанов се пребори с Нишеш Басаваредди, който получи „уайлд кард“ от #NextGenATP, с 6:7(5), 6:3, 7:5, 6:1. 15-ият в схемата Андрей Рубльов пък победи Дино Призмич с 6:4, 6:4, 6:4.