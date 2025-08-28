Константин Стойков отново ще се качи на ринга на турнира SENSHI 28 Grand Prix

На 13 септември ще се проведе SENSHI 28 Grand Prix. Отново ще видим запомнящи се битки, а на ринга ще се качи и Константин Стойков, който има 2 победи от два мача на бойната арена.

"Очаква ни поредното здраво предизвикателство и сме на макс. Противникът ми е дебютант е за SENSHI, но е доста по-опитен от мен, има битки на високо ниво в кикбокс в Япония", каза Стойков в студиото на "България сутрин".

Той избягва да гледа записи от мачове на противниците си.

"Треньорът ми през последната седмица ми пуска негови мачове, стил на игра, но хвърлям само но едно око и се адаптирам по това, което ми говори. Искам аз да съм на макс, да не мисля за опонента, а за себе, да оставя кръв и пот в залата, след това на ринга да ми е лесно", сподели спортистът.

Очакванията му са за зрелищен мач.

"Такова голяма Grand Prix не е правено в България и ще вдигне много публиката - за мен е адреналин, чест да изляза на тази силна платформа в Европа. На открито, на плажа обстановката се доближава до гладиаторска арена - ние сме модерните гладиатори на новата ера", направи сравнение Константин Стойков.

Той брои дните до кантара, не до ринга.

Гледайте целия разговор във видеото.