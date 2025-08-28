Пожар гори в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново

Пожар е възникнал в Рила планина на територията на Национален парк "Рила", в района на симитлийското село Долно Осеново. Това каза директорът на "Национален парк Рила" Красимир Андонов. Той посочи, че в момента към мястото на пожара пътуват служители на благоевградския участък.

Огънят бушува в труднодостъпен терен на над 1800 метра надморска височина. С пламъците на терен се борят пожарникари, служители на националния парк и горски. Пожарът е далеч от населени места и вилни зони.

"Информирана е и пожарната служба и екипи също пътуват натам", посочи Андонов.

"За утре се мобилизират екипи от още два паркови участъка", допълни директорът, цитиран от БТА.

По-рано днес пожар пламна и в района на Якоруда. От БДЖ съобщиха на официалната си страница, че има временно прекъсване на движението влаковете между гарите Белица и Якоруда, вследствие на възникнал пожар в близост до железопътната линия.