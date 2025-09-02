Валери Атанасов за втори път ще се бие на ринга на SENSHI срещу бразилец

Валери Атанасов за втори път ще се бие на ринга на SENSHI срещу бразилски противник. Той се подготвя за 28-ото издание на SENSHI.

"Вече съм в заключителната фаза на подготовката. В последния месец съм по два пъти в залата. За първи път ще се бия на плажа на Св.св. Константин и Елена, родната публика ще ми дава допълнителна енергия", каза Атанасов пред Bulgaria ON AIR.

Определя съперника си на ринга като агресивен боец, който обича да влиза в размени на удари и търси ранно приключване на мача. Бразилецът има победи на други доста добри бойци.

"Гледали сме го. Имаме план за двубоя и се надяваме да сработи. Моето най-голямо оръжие ще е играта в стойка. Излизам с нагласа за цял двубой", каза още Атанасов в ефира на "България сутрин".

"Най-важно е да слушам какво ми се говори от моя ъгъл, но се е случвало да чувам и от публиката. Съветите са, че е опасен боец и трябва да го чакам на контра, да го привикам към мен. Мисля да вляза плавно в мача", коментира боецът.

Споделя, че още от ранна детска възраст се е запалил по бойните спортове, знаел е, че го носи в себе си.

Атанасов е на мнение, че понякога една загуба може да те научи на много повече от една победа. Така и мотивацията е по-голяма, отбеляза той.

