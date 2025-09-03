IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
България ще бъде домакин на Световното първенство по естетическа групова гимнастика

Надпреварата ще се проведе от 26 до 30 ноември в Самоков

03.09.2025 | 17:37 ч. Обновена: 03.09.2025 | 18:50 ч. 0

Самоков ще бъде център на естетическата гимнастика през ноември 2025 година. От 26 до 30 ноември градът ще посрещне най-добрите състезателки от цял свят за Световното първенство по естетическа групова гимнастика.

"Гласувано ни е огромно доверие и като федерация трябва да поемем голямата отговорност да организираме такова първенство. Да осигурим на всички отбори условията по световните стандарти и сигурността на всички участници. Ще имаме участници от всички водещи държави в света. Русия и Украйна ще бъдат на състезателното поле", каза президентът на Федерацията по естетическа групова гимнастика Мария Дукова в "България сутрин".

Старши-треньорът на националния отбор за жени Кристина Ташева посочи за Bulgaria ON AIR, че главната цел е отговорността, че сме на родна земя да не попречи на момичетата да покажат най-доброто от себе си. 

"Ролята на треньора не е особено лесна. Това са момичета, които израстват заедно. Когато извървят пътя, по-лесно се случва да се сработят. Получава се на базата на много търпение и компромиси, да не изпъкват различията", заяви още тя.

Спортът не е достатъчно популярен в България

Свързани статии

"Все още нямаме тази популярност, която имат другите гимнастики в България. Това е много красив спорт, който развива хармонично физическите способности на момичетата. Развиваме силни характери и умения за работа в колектив. Хубаво е този спорт да се наложи в България", подчерта Мария Дукова.

Тя отбеляза, че чувстват ангажирани да представят пред родна публика най-доброто.

Ташева поясни, че всички гимнастически спортове имат една и съща основна, но специфичното при  естетическата групова гимнастика е, че много голям процент има изкуството. 

Композицията трябва да има идея, която да се разбере от широката публиката, а момичетата да изразят силна емоция за зрителите, обърна внимание треньорът на отбора ни.

Гледайте целия разговор във видеото. 

Тагове:

Световно първенство по естетическа групова гимнастика Самоков
