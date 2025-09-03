България ще бъде домакин на Световното първенство по естетическа групова гимнастика

Самоков ще бъде център на естетическата гимнастика през ноември 2025 година. От 26 до 30 ноември градът ще посрещне най-добрите състезателки от цял свят за Световното първенство по естетическа групова гимнастика.

"Гласувано ни е огромно доверие и като федерация трябва да поемем голямата отговорност да организираме такова първенство. Да осигурим на всички отбори условията по световните стандарти и сигурността на всички участници. Ще имаме участници от всички водещи държави в света. Русия и Украйна ще бъдат на състезателното поле", каза президентът на Федерацията по естетическа групова гимнастика Мария Дукова в "България сутрин".

Старши-треньорът на националния отбор за жени Кристина Ташева посочи за Bulgaria ON AIR, че главната цел е отговорността, че сме на родна земя да не попречи на момичетата да покажат най-доброто от себе си.

"Ролята на треньора не е особено лесна. Това са момичета, които израстват заедно. Когато извървят пътя, по-лесно се случва да се сработят. Получава се на базата на много търпение и компромиси, да не изпъкват различията", заяви още тя.

Спортът не е достатъчно популярен в България

"Все още нямаме тази популярност, която имат другите гимнастики в България. Това е много красив спорт, който развива хармонично физическите способности на момичетата. Развиваме силни характери и умения за работа в колектив. Хубаво е този спорт да се наложи в България", подчерта Мария Дукова.

Тя отбеляза, че чувстват ангажирани да представят пред родна публика най-доброто.

Ташева поясни, че всички гимнастически спортове имат една и съща основна, но специфичното при естетическата групова гимнастика е, че много голям процент има изкуството.

Композицията трябва да има идея, която да се разбере от широката публиката, а момичетата да изразят силна емоция за зрителите, обърна внимание треньорът на отбора ни.

Гледайте целия разговор във видеото.