БФС се оправда с УЕФА за ранния час на Ботев Пд - Левски

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига излязоха с изявление след огромното недоволство от страна на Ботев Пд и Левски във връзка с насрочения час за отложената среща от шестия кръг на първенството.

Мачът на "Колежа" ще се играе във вторник, 30 септември от 17:30 часа, което доведе до декларации и от двата отбора.

От БФС и БПФЛ уточниха, че резервните дати за провеждане на срещи в родния елит съвпадат с тези от основната фаза на евротурнирите, а според изискване на УЕФА, тези мачове трябва да приключват най-късно 30 минути преди началото на евробитките. Тоест, 19:15 е най-късният час, в който може да завърши Ботев Пд - Левски, след като има срещи в Европа от 19:45 часа.

Пълен текст на съвместното становище на БФС и БПФЛ:

"Във връзка с коментарите и реакциите от страна на футболната общественост, включително на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София, Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига уточняват следното относно програмата за срещите от efbet Лига:

Изготвянето на програмата е сложен процес, в който участват много страни и който изисква съобразяване с редица фактори. За сезон 2025/2026 беше въведено ново правило – всеки клуб има право на едно отлагане на мач преди или след първия си плейоф в европейските турнири. Всеки отбор, който вземе решение за отлагане на срещата, е наясно, че тя може да бъде проведена само на някоя от резервните дати в календара за настоящия сезон. Резервните дати съвпадат с дати за мачовете от основната фаза на европейските клубни турнири – Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

УЕФА има категорично изискване мачове от националните първенства да приключват минимум 30 минути преди началото на мачовете от европейските турнири. Това означава, че срещите от efbet Лига в такива дни трябва да завършват не по-късно от 19:15 ч., тъй като мачовете от Шампионската лига започват в 19:45 ч. Нарушаването на правилото води до санкция от 42 000 евро за всеки мач.

Бихме желали да отбележим, че носителят на телевизионните права – Нова Броудкастинг Груп, също понася негативни последствия от провеждането на дерби мачове в делничен ден.

БФС и БПФЛ остават твърдо ангажирани с равнопоставеността, прозрачността и професионализма при изготвянето на програмата.