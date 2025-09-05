IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Меси отбеляза два гола в последния му мач за националния отбор

Аржентина победи Венецуела с 3:0

05.09.2025
Снимка: БГНЕС

Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на родна земя. Аржентина победи Венецуела с 3:0 в предпоследния 17-и кръг на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. При изпълнението на химните преди началото на двубоя нисичкият магьосник излезе с тримата си синове. 

Той откри резултата в 39-ата минута след асистенция на Хулиян Алварес. Геният от Росарио добави още едно попадение в 80-ата минута , а Лаутаро Мартинес добави  още един гол в  76-ата минута.

Следващите два мача на "гаучосите“ са на чужд терен и така на практика Меси изигра последния си мач пред аржентинска публика.

Аржентина вече си осигури виза за Мондиала догодина.

Венецуела се цели в седмото място, което ще им даде право на бараж за световното първенство догодина. Цял мач за гостите изигра защитникът на Левски Кристиан Макун, пише БГНЕС.

