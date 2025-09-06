Гатузо стартира с убедителна победа начело на Италия

Италия постигна категоричен успех над Естония с 5:0 у дома в световна квалификация от група I. "Скуадрата" отвя прибалтийците след почивката, когато паднаха всички попадения в Бергамо, за да стартира с изразителна победа при новия селекционер Дженаро Гатузо.

Италианците, които търсят класиране на първи Мондиал от 2014-а насам, са трети в групата с шест точки. Три повече от тях има вторият Израел, който надви Молдова с 4:0 навън. Израелците обаче са и с мач повече от Италия. Лидер е Норвегия с 12 от 12 възможни точки. Естония остава с три пункта.

В следващите си срещи Италия гостува на Израел в понеделник, а Естония е домакин на Андора в контрола.

В друга квалификация, Франция стартира кампанията си в група D с успех над Украйна с 2:0 като гост. Майкъл Олизе и Килиан Мбапе се разписаха за възпитаниците на Дидие Дешан.

Ето всички резултати от събота:

Група В

Словения - Швеция 2:2

Швейцария - Косово 4:0

Група С

Дания - Шотландия 0:0

Гърция - Беларус 5:1

Група D

Исландия - Азербайджан 5:0

Украйна - Франция 0:2

Група I

Италия - Естония 5:0

Молдова - Израел 0:4

Група L

Фарьорски острови - Хърватия 0:1

Черна гора - Чехия 0:2.