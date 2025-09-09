IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Илиан Илиев разкри: Предложих да си тръгна от националния отбор

Целта е да се успокои обстановката около националния отбор

09.09.2025 | 07:20 ч. Обновена: 09.09.2025 | 07:35 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пред БГНЕС, че сам си тръгва от националния отбор по футбол. 

Решението идва след двете поражения от Испания и Грузия. Националите отстъпиха с по 0:3 в първите си две световни квалификации от група Е.

"Аз поисках днес среща с ръководството на БФС и казах, че за да се успокои обстановката около националния отбор, по-добре да си тръгнем с моя щаб. И утре ще се разберем по детайлите и от БФС ще излязат с официална информация", каза Илиан Илиев.

Той застана начело на България на 1 ноември 2023 и записа 18 мача начело на представителния тим, в които отборът спечели три мача, загуби други шест, а девет завършиха наравно. Същевременно с ангажимента начело на националите, той изпълняваше и длъжността старши треньор на Черно море, на която е и в момента.

Веднага тръгнаха и спекулациите за заместник на Илиев - Димитър Димитров - Херо, Стойчо Младенов и Любослав Пенев. 

Илиан Илиев национален отбор по футбол БФС
