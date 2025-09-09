Илиан Илиев разкри: Предложих да си тръгна от националния отбор

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пред БГНЕС, че сам си тръгва от националния отбор по футбол.

Решението идва след двете поражения от Испания и Грузия. Националите отстъпиха с по 0:3 в първите си две световни квалификации от група Е.

"Аз поисках днес среща с ръководството на БФС и казах, че за да се успокои обстановката около националния отбор, по-добре да си тръгнем с моя щаб. И утре ще се разберем по детайлите и от БФС ще излязат с официална информация", каза Илиан Илиев.

Той застана начело на България на 1 ноември 2023 и записа 18 мача начело на представителния тим, в които отборът спечели три мача, загуби други шест, а девет завършиха наравно. Същевременно с ангажимента начело на националите, той изпълняваше и длъжността старши треньор на Черно море, на която е и в момента.

Веднага тръгнаха и спекулациите за заместник на Илиев - Димитър Димитров - Херо, Стойчо Младенов и Любослав Пенев.