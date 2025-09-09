Радослав Росенов и Рами Киуан на четвъртфинал на Световното по бокс

Българите Радослав Росенов и Рами Киуан влязоха в топ 8 в категориите си от Световното първенство по бокс в Ливърпул, след като записаха победи на четвъртфиналите.

Двамата ще боксират отново в сряда, когато ще имат възможност да спечелят първи медали за националния отбор.

Росенов бе по-агресивен и по-бърз от двукратния европейски шампион за юноши Айдер Абдураимов.. Българският национал в категория до 60 кг, който пък е континентален първенец от 2024, спечели първия рунд със съдийско единодушие, след което бе предпочетен в четири от петте съдийски карти във втория.

Росенов на практика спечели двубоя в първите два рунда, но бе по-добър от Абдураимов и в третия. Той затвори срещата със съдийско единодушие и на четвъртфиналите ще срещне Уилям Хюит (Англия), който отстрани сребърния медалист от Париж 2024 Мунарбек Уулу (Киргизстан) след победа с 3-2 съдийски гласа.

Киуан закри вечерта за българските национали с нова победа, този път на 75 кг. Той бе по-добрият боксьор и заслужи доверието на съдиите след първия рунд, след което затвърди доминацията си в много активен втори период. В третата част Киуан отново бе по-силен и спечели със съдийско единодушие.

В следващия кръг Киуан ще срещне победителя от двубоя между Алан Пери (Шотландия) и Сенад Дрини (Албания).