БФС официално обяви раздялата с Илиан Илиев

Очаква се до дни да стане ясно името на новия треньор

09.09.2025 | 14:39 ч. Обновена: 09.09.2025 | 14:58 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

След разговори между Българския футболен съюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие, съобщава официалната страница на футболната централа.

БФС изразява признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожелава успех в бъдещите професионални начинания. От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.

В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации.

Илиан Илиев БФС
