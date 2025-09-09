IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украинец нападна полицаи в Слънчев бряг заради скоба на кола

Той е задържан за срок до 24 часа

09.09.2025 | 18:20 ч. Обновена: 09.09.2025 | 19:15 ч. 33
БГНЕС

Задържаха агресивен украинец, след като нападна полицаи, заради скоба на автомобил в курорта Слънчев бряг.
Инцидентът е станал на 7 септември малко преди 22:00 ч. около 21:48 ч., когато полицаи са извикани за съдействие на служители по контрол на паркирането към фирма „Слънчев бряг“ АД. Екипът изпълнявал служебните си задължения по репатриране на неправилно паркирани автомобили на алеята в курорта.

На място униформените заварили група рускоезични граждани, които обиждали служителите на дружеството и им пречели да поставят скоби на джип с украинска регистрация, спрян в нарушение. На туристите била обяснена процедурата за санкциониране и възможността за съставяне на акт, ако глобата не бъде заплатена или автомобилът не бъде репатриран, предаде БНТ.

Въпреки това, групата се държала агресивно и арогантно – отправяла обиди към полицаите и паркинг-служителите, снимала ги с телефони със светнати фенери и заплашвала, че ще сезира прокуратурата.

При опит да бъде задържан най-агресивният от тях – 39-годишен украински гражданин, той замахнал да удари полицай. За да бъде овладяно поведението му и да се прекрати съпротивата, униформените използвали белезници. Това допълнително ожесточило мъжа, който продължил с псувни и заплахи към служителите на реда.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Тагове:

Слънчев бряг МВР украинец
