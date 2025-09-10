Къде ще продължи кариерата на Ивелин Попов? Това е въпросът, който всички си задават в последните дни относно Попето. А другият е кое или кой го накара да си тръгне от „Колежа“. Отговорите се очакват съвсем скоро. Не е изключено доскорошният капитан на канарчетата да сложи официално край на кариерата си, пишат от Gol.bg

Попов се е почувствал засегнат от рязката промяна в отношението към него след тежките месеци през лятото, когато именно той бе водеща фигура в запазването на елитния статут на отбора и преговорите между Антон Зингаревич и настоящия благодетел Илиян Филипов. В отношенията му с Тодор Неделев също настъпил разрив, което е друга от версиите и причините.

37-годишният нападател обаче не е затворил изцяло вратата към професионалния футбол. Тази на Локомотив София също не е затръшната. Името му се спрегна за червено-черните в началото на лятото, след като стана ясно, че Станислав Генчев се завръща в „Надежда“, пише Тема спорт. Тогава обаче Попето се врече във вярност на канарчетата и обяви, че те ще са последният отбор в кариерата му.

Пред свои близки Ивелин Попов е споделил, че на този етап няма намерение да се насочва към треньорската професия и че по-скоро вижда себе си на ръководен пост. В Ботев Пловдив имаха идея да предложат работа на нападателя, след като приключи с тях, но нещата сериозно се промениха.

На този етап Попето все още не е говорил по случая. Последната му активност в социалните мрежи бе свързана с интервю, което е дал пред УЕФА около мача на националите с Испания.