Grokipedia на Мъск стартира като алтернатива на “будната“ Уикипедия

В началото на седмицата технологичният милиардер Илон Мъск стартира онлайн енциклопедия, наречена Grokipedia, за която той твърди, че е задвижвана от изкуствен интелект и е проектирана да бъде по-близо до неговите консервативни политически възгледи, отколкото водещата алтернатива - Wikipedia.

Мъск обяви миналия месец, че работи върху конкурент на Wikipedia след предложение от Дейвид Сакс, приятел и колега технологичен инвеститор, който е "царят на изкуствения интелект и криптовалутите" в администрацията на Тръмп.

Мъск описа проекта в политически термини, атакувайки Wikipedia като "събудена“ и критикувайки я за цитирането на новинарски издания като The New York Times и NPR като източници в много от статиите си.

В Х Мъск каза, че генерирана от изкуствен интелект енциклопедия би била "изключително важна за цивилизацията“ и необходима стъпка към "разбирането на Вселената“, съобщава NBC News.

Работата на Grokipedia се различава от тази на Wikipedia поне в едно основно отношение: няма ясни човешки автори. Докато доброволци пишат и редактират Wikipedia, често анонимно, Grokipedia твърди, че статиите ѝ са "проверени“ от Grok, чатбота с изкуствен интелект от стартъпа на Мъск xAI.

Посетителите на Grokipedia не могат да правят редакции, въпреки че могат да предлагат редакции чрез изскачащ формуляр за докладване на невярна информация.

Поне първоначално някои записи в Grokipedia твърдят, че са базирани на самата Wikipedia.

"Съдържанието е адаптирано от Wikipedia, лицензирано под Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License“, се казва в отказ от отговорност в долната част на някои, но не на всички записи, включително тази за Нобеловата награда за физика.

Някои записи в Grokipedia, като тази за понеделник, изглеждат дума по дума същите като съответните записи в Wikipedia.

Мъск обаче заяви, че иска Grok да спре да използва страниците на Wikipedia като източници до края на годината.

Има някои разлики в съдържанието между Grokipedia и Wikipedia. Например, публикацията в Grokipedia за президента Доналд Тръмп не споменава, че Тръмп е приел луксозен самолет от Катар, нито че е рекламирал криптовалута с тематика на Тръмп или меме монета, докато публикацията в Wikipedia за Тръмп включва раздел, посветен на конфликтите на интереси – включително както самолета, така и мем монетата.

Публикацията в Grokipedia за Мъск не споменава жеста му с ръка на митинг през януари, който много историци и политици възприемат като нацистки поздрав, докато публикацията в Wikipedia за него има няколко параграфа по темата.