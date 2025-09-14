Откриха мъртъв двукратния световен шампион в бокса Рики Хатън

Бившият двукратен световен шампион Рики Хатън беше намерен мъртъв в дома си в Манчестър. Полицейска сводка посочва, че "в момента не се смята, че има подозрителни обстоятелства". Той ни напусна едва на 46 години.

Хатън спечели световната титла на IBF в супер лека категория през 2005 г., когато победи бъдещия член на Залата на славата Костя Цзю с нокаут в 11-тия рунд.

Година по-късно спечели титлата на WBA в лека категория срещу Луис Колазо през 2006 г. Хатън се изправи срещу най-добрите боксьори от поколението си, включително Костя Цзю, Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.

След загубата от Пакиао Хатън се оттегли от спорта, връщайки се да се изправи срещу Вячеслав Сенченко в края на 2012 г. Тогава той водеше по точки, но беше спрян с удар в корема в деветия рунд. Хатън обяви ново оттегляне след този мач, казвайки, че се нуждае от "още една битка", за да види дали все още има сили за ринга.

"The Hitman" беше въведен в Международната боксова зала на славата в класа от 2024 г. Статистиката му беше 45-3 (32 нокаута). |БГНЕС