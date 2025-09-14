IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Откриха мъртъв двукратния световен шампион в бокса Рики Хатън

Бил е на 46 години

14.09.2025 | 16:45 ч. Обновена: 14.09.2025 | 17:05 ч. 1
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Бившият двукратен световен шампион Рики Хатън беше намерен мъртъв в дома си в Манчестър. Полицейска сводка посочва, че "в момента не се смята, че има подозрителни обстоятелства". Той ни напусна едва на 46 години. 

Хатън спечели световната титла на IBF в супер лека категория през 2005 г.,  когато победи бъдещия член на Залата на славата Костя Цзю с нокаут в 11-тия рунд. 

Година по-късно спечели титлата на WBA в лека категория срещу Луис Колазо през 2006 г. Хатън се изправи срещу най-добрите боксьори от поколението си, включително Костя Цзю, Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.

След загубата от Пакиао Хатън се оттегли от спорта, връщайки се да се изправи срещу Вячеслав Сенченко в края на 2012 г. Тогава той водеше по точки, но беше спрян с удар в корема в деветия рунд. Хатън обяви ново оттегляне след този мач, казвайки, че се нуждае от "още една битка", за да види дали все още има сили за ринга.

"The Hitman" беше въведен в Международната боксова зала на славата в класа от 2024 г. Статистиката му беше 45-3 (32 нокаута). |БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бокс световен шампион мъртъв
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem