Международна лекоатлетическа обиколка събра над 140 атлети в к. к. Св. св. Константин и Елена

На 14 септември 2025 г. курортът Св. св. Константин и Елена бе домакин на осмото издание на Международната лекоатлетическа обиколка – събитие, което е част от спортния календар на курорта.

Състезанието, което за втора поредна година се провежда под международен статут, събра над 140 участници от България, Румъния, Украйна, Сърбия и Молдова.

Стартът на обиколката бе даден от хотел "Астор Гардън", а трасето, което премина в крос, предизвика атлети от шест различни възрастови категории. Събитието даде възможност на малки и големи да премерят сили и да покажат своя спортен дух на различни дистанции: 600 м, 1200 м, 1800 м и 2400 м.

Категориите на състезанието включваха:

Родени 2014 г. и по-малки

Родени 2013 и 2012 г.

Родени 2011 и 2010 г.

Родени 2009 и 2008 г.

Родени 2007 и 2006 г.

Мъже и жени

Многобройната публика, която се събра, за да подкрепи състезателите, направи събитието истински празник на спорта. Курортът Св. св. Константин и Елена е чудесно място както за почивка и възстановяване така и за спорт и здравословен начин на живот.

Наградите за победителите бяха осигурени от Община Варна, Спортен клуб „Супер спорт“, Аквахаус Термал & Бийч и Хотел Приморски.