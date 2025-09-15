ЦСКА 1948 се наложи над Славия с 3:1

ЦСКА 1948 победи Славия с 3:1 в двубой от осмия кръг на Първа лига. В герой за домакините от Бистрица се превърна Елиаш Франко, който заби две от попаденията.

Успехът на "червените" беше трети от три мача у дома. „Белите“ пък записаха четвърта загуба от четири двубоя като гост.

Домакините откриха резултата в 16-ата минута. Тогава след едно центриране от ъглов удар топката бе продължена към Франко, който успя да я прати в мрежата на Иван Андонов.

В 32-ата минута обаче гостите изравниха. Стоянов получи топката пред наказателното поле на съперника и след като намести топката за удар с технична парабола с левия крак направи 1:1.

Пет минути преди почивката гостите можеха да стигнат и до втори гол. Далечен шут на Иван Минчев бе спасен с една ръка от Шейтанов.

В 61-ата минута Франко се оказа сам срещу вратарят след грешка в защитата на Славия и хубав пас на Атанас Илиев, но ударът му се спря в горната греда. Три по-късно обаче бразилецът вече бе точен. Той бе оставен непокрит в наказателното поле и с плътен диагонален удар направи 2:1.

В 76-ата минута двойно подаване между Собреро и Атанас Илиев завърши с гол на българина.

