Божидар Саръбоюков се класира на финала на скок дължина на Световното

Европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Саръбоюков постигна 8.10 метра

15.09.2025 | 16:39 ч.
Божидар Саръбоюков преодоля квалификациите на скок дължина на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Саръбоюков постигна 8.10 метра и със седми резултат в пресявките стана първият българин, който се класира за финал на надпреварата в японската столица, за който продължават най-добрите 12. 

Състезанието за разпределението на отличията е на 17 септември (сряда) от 14:49 часа българско време.

Четирима преодоляха квалификационната норма от 8.15 метра, като най-силен скок направи световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) с 8.28 метра, пред Лестър Лескай (Испания) с 8.21 метра. С 8.17 метра от първия си опит олимпийският световен и европейски първенец на открито Милтиадис Тентоглу (Гърция) също е финалист, както и Найкаоли Уилямс (Ямайка) с 8.15.

Пред Саръбоюков в пресявките завършиха още Хайме Гера (Испания) с 8.13 и Тобиас Монтлер (Швеция) с 8.11, а топ 12 от 37 участвали затвори Минкун Чжан (Китай) със 7.98.

От четиримата национали, които участват в Токио, Пламена Миткова в скока на дължина при жените и Тихомир Иванов в скока на височина при мъжете не успяха да преодолеят квалификациите, а Габриела Петрова стартира последна от българите утре в пресявките на троен скок.

Това се случи Dnes, за важното през деня

Божидар Саръбоюков Световно първенство по лека атлетика
