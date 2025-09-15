IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Черно море победи Добруджа с 2:0

Гостите завършиха срещата с 10 души

15.09.2025 | 22:44 ч. Обновена: 15.09.2025 | 23:19 ч. 0
Черно море победи Добруджа с 2:0 в последната среща от 8-ия кръг на Първа лига и нанесе четвърта поредна загуба на добричкия тим. Гостите завършиха срещата с 10 души, след като в 41-ата минута Антон Иванов получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Николай Златев. 

С успеха си Черно море остава на петото място във временното класиране с 15 точки, докато Добруджа е с 6 точки в актива си.

Всичко за срещата четете в Gol.bg

Черно море Добруджа efbet Лига
