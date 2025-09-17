Бленджини след разгрома над Чили: Трябва да останем фокусирани

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини остана доволен от третия успех на Световното първенство, но предупреди, че вече мисли за следващия мач и отборът не трябва да се главозамайва.

"Може да изглежда лесно, но този тип мачове е различен и труден. Трудно е да се играе и аз съм горд с моите играчи. Те намериха точното отношение още в началото. След два спечелени гейма останахме концентрирани и в третия. Сервирахме много добре, отлични бяхме във всеки елемент. Не си мислете, че това е лесен двубой и резултатът ме бива да ви заблуждава", каза италианецът.

"Не знам наистина какви изводи да си направя. Имаме някои идеи, но главната бе за мислим за днешния мач. Ясно е, че във всеки двубой можем да страдаме и ще страдаме.

Всеки може да мисли каквото си иска, но знам, че трябва да останем фокусирани и да правим това, което трябва", завърши Бленджини.