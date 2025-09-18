IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Биляна Дудова остана без медал от Световното по борба

Тя остана на пето място на турнира в Загреб

18.09.2025 | 21:18 ч. Обновена: 18.09.2025 | 22:20 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Биляна Дудова остана на пето място на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия). Българката загуби малкия финал в категория до 62 кг. от рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW.

Дудова водеше с 2:1 точки една минута преди края на схватката, но позволи на младата си съперничка да обърне развоя на събитията и да спечели с 4:2.

По-рано днес световната и четирикратна европейска шампиона постигна две победи в репешажите, като първо тя надделя над италианката Аурора Кампаня с 3:0. След това Дудова преодоля с 9:0 индийката Маниша.

По-късно днес предстои и финала на Юлияна Янева в категория до 68 кг. / БГНЕС

Биляна Дудова Световно първенство борба медал пето място
