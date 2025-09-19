Заловиха бивш вратар на Динамо Киев, пробвал да избяга от Украйна

Известният украински футболен вратар Артур Рудко се е опитал да избяга от Украйна и е бил заловен при опит нелегално да напусне страната. Бившият вратар на грандовете Динамо Киев и Шахтьор Донецк искал да избяга в азербайджански клуб, съобщи Sport.ua.

Бившият вратар на младежкия национален отбор на Украйна е възнамерявал да подпише договор с азербайджанския клуб Габала. Това е причината украинецът да реши нелегално да пресече границата, пише изданието.

Рудко е признал, че не е могъл да намери клуб, с който да продължи кариерата си в Украйна.

33-годишният вратар е бил задържан при опит за нелегално преминаване на границата. Съобщава се, че според неофициална информация той в момента преминава основна военна подготовка в учебен център на украинската армия.