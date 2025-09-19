IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заловиха бивш вратар на Динамо Киев, пробвал да избяга от Украйна

Артур Рудко искал да подпише с отбор от Азербайджан

19.09.2025 | 16:20 ч. Обновена: 19.09.2025 | 16:44 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Известният украински футболен вратар Артур Рудко се е опитал да избяга от Украйна и е бил заловен при опит нелегално да напусне страната. Бившият вратар на грандовете Динамо Киев и Шахтьор Донецк искал да избяга в азербайджански клуб, съобщи Sport.ua. 

Бившият вратар на младежкия национален отбор на Украйна е възнамерявал да подпише договор с азербайджанския клуб Габала. Това е причината украинецът да реши нелегално да пресече границата, пише изданието.

Рудко е признал, че не е могъл да намери клуб, с който да продължи кариерата си в Украйна. 

33-годишният вратар е бил задържан при опит за нелегално преминаване на границата. Съобщава се, че според неофициална информация той в момента преминава основна военна подготовка в учебен център на украинската армия. 

Артур Рудко футбол Украйна
