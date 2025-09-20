IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Душан Керкез вече не е старши треньор на ЦСКА

Клубът се разделя и с досегашния треньорски щаб на първия отбор

20.09.2025 | 16:23 ч. Обновена: 20.09.2025 | 17:33 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Душан Керкез вече не е старши треньор на ЦСКА. Освен с наставника, клубът се разделя и с досегашния треньорски щаб на първия отбор.

В предстоящия шампионатен двубой – като гост на Ботев (Враца) на 22 септември (понеделник) от 20:30 ч. ЦСКА ще бъде воден от Валентин Илиев.

Това решение идва след период на незадоволителни резултати или стратегически промени в клуба, въпреки че конкретните причини не са изрично споменати от клуба.

Душан Керкез футбол ЦСКА
