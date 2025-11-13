Мениджърът на Карлос Насар: Офертите за него са умопомрачителни

Мениджърът на Карлос Насар Николай Жейнов засили спекулациите около бъдещето на най-добрия ни щангист.

"Другите държави му предлагат празен лист. Офертите са умопомрачителни - много милиони. Създават му голяма сигурност за олимпийските игри в САЩ 2028 и в Бризбейн 2032.", разкри Жейнов пред bTV.

Преди дни двамата бяха специални гости на Азиатските младежки игри в Бахрейн, а това засили спекулациите, че Насар ще смени държавата, за която да се състезава.

"Към момента нищо не може да се каже. Факт е, че има достатъчно интерес към Карлос. Неговото желание е да остане да се състезава за България, но виждате, че... Може да се случат много неща и да приемем оферта", посочи Жейнов.

"В Бахрейн премина медицински прегледи, тъй като от доста време има проблеми с рамената. Трябваше да се направи преглед, за да се види дали има нужда от оперативна намеса. Имаме и пътуване до Катар в една от най-известните спортни клиники“, посочи той.

Жейнов потвърди, че Насар е бил обект на преговори за сделки и от бившите президенти на федерацията по вдигане на тежести.

"Карлос е предлаган и през годините като разменна монета на Бахрейн, на Катар. От президентите на федерацията. Тъй като се получава едно голямо задължение на федерацията и заради невъзможността на президентите да осигурят пари от спонсори. Не може да имаш Лео Меси или Кристиано Роналдо и да нямаш нито един спонсор!", възмути се Жейнов.

Той добави, че Карлос Насар все още не е получил премията си за спечелената през септември световна титла.

"Документите на министерството са готови, надявам се до 10 дни Карлос да получи заработените пари с много тежък труд и по честен начин", каза мениджърът.