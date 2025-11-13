Жулиен Риков за SENSHI: Концентрацията на ринга е изключително важна

На 6 декември ще се проведе 29-ото издание на SENSHI. Жулиен Риков ще участва за втори път в бойната галавечер.

Той е двукратен шампион на Световната купа по кикбокс, двукратен шампион на Европейската купа и осемкратен национален шампион на България.

"Подготовката върви по план, много е тежка. Винаги са тежки, залагаме здравето си", сподели боецът в "България сутрин".

Жулиен тренира двуразово в последните седмици, започнал е и със спарингите.

"Противникът е роден в Мароко, но живее в Испания. По време на мача мисля само как да го прегазя и да бъде вдигната моята ръка. Нямам страна, която да е по-слаба от неговата. Много по-добър съм от него", подчерта той за Bulgaria ON AIR.

"Останаха около две седмици подготовка, след това сваляне на килограми. Лагерът на SENSHI беше супер за обиграване, срещане с различни стилове. Обигравахме се с колкото може повече бойци", каза още Жулиен.

Притеснение винаги има, няма как да излезеш напълно спокоен на ринга, откровен е боецът ни.

Жулиен Риков добави, че публиката може да те нахъса, но може и да те разсее - затова концентрацията на ринга се оказва изключително важна.

"Участието ми означава много, това е една от най-големите вериги в Европа. Очаквам още по-голяма подкрепа от предния път, ще има много публика. Целта е винаги само напред и нагоре", заключи боецът.