Реал Мадрид победи с 2: 0 Еспаньол

Реал Мадрид продължи безгрешния си поход в испанската Ла Лига. Хората на Шаби Алонсо треснаха с лекота с 2: 0 Еспаньол на своя „Сантяго Бернабеу“ в среща от 5-ия кръг. Така „кралете“ окупираха и еднолично върха в класирането, пише gol.bg.

Попаденията за успеха над „папагалчетата“ забиха Едер Милитао и Килиан Мбапе. Бразилският защитник откри резултата в 22-ата минута, а френската звезда узакони победата в 47-ата минута.

Домакините пропиляха още няколко изгодни положения. Еспаньол пък почти не успя да застраши по-сериозно вратата на Тибо Куртоа.

Така Реал събра пълен актив от 15 точки на върха на класирането. Еспаньол остава трети с 10 пункта.

Срещата стартира символично с начален удар на едно мароканско момче - Абдерахим Уида, чиито родители наскоро са загинали в земетресение.

Изненадващо гостите организираха първата опасност и отправиха точен удар още в 46-ата секунда, но Куртоа го спаси.

Тимът на Шаби Алонсо продължи да доминира почти тотално, но така и не успяваше да уцели вратата. Еспаньол пък се доближи до гола чак във финалните секунди на първото полувреме при едно центриране от фал.

В добавеното време на тази част Винисиус Жуниор най-накрая успя да се изстреля напред по крилото и подаде към Мбапе, който от чиста позиция стреля в аут.

Французинът обаче се реваншира точно след паузата, след като в 47-ата минута - по подобие на Милитао - отправи далечен точен удар за 2:0.

Мбапе блесна и в 66-ата с опасен удар, който беше спасен от вратаря, но последва добавка на Вини Жуниор, която се отби в гредата.

До края Реал доиграваше спокойно мача. Гостите пък нямаха сили да опитат да върнат интригата и си тръгнаха с наведени глави от Мадрид.