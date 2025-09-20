БФС спря правата на 46 играчи и треньори заради участие в нелегални залози

46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове в двете ни първенства през сезон 2024/25, съобщава bTV.

Дисциплинарната комисия към БФС се е сезирала по сигнал на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) към МВР, откъдето пък са направили проверка след получена информация от НАП за извършени залози на мачове от девети кръг на Първа лига и десети кръг на Втора лига от миналото първенство.

На въпросните уличени играчи, треньори и служебни лица са спрени правата. Те са глобени с по 10 000 лв. Доста от тях вече са заплатили санкциите си и са с възстановени права. До момента е известно, че един от залагалите е футболист на Ботев Пд.

Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември. До момента обаче няма официално съобщение за него на сайта на футболния съюз.