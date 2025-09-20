IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

БФС спря правата на 46 играчи и треньори заради участие в нелегални залози

Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември

20.09.2025 | 20:00 ч. Обновена: 20.09.2025 | 21:04 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове в двете ни първенства през сезон 2024/25, съобщава bTV.

Дисциплинарната комисия към БФС се е сезирала по сигнал на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) към МВР, откъдето пък са направили проверка след получена информация от НАП за извършени залози на мачове от девети кръг на Първа лига и десети кръг на Втора лига от миналото първенство.

На въпросните уличени играчи, треньори и служебни лица са спрени правата. Те са глобени с по 10 000 лв. Доста от тях вече са заплатили санкциите си и са с възстановени права. До момента е известно, че един от залагалите е футболист на Ботев Пд.

Свързани статии

Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември. До момента обаче няма официално съобщение за него на сайта на футболния съюз.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

футбол нелегални залози БФС
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem