Каратеката Кристиян Иванов замина за Грузия - става учи-деши на Тариел Николейшвили

Българският карате шампион Кристиян Иванов стана личен ученик на абсолютния световен шампион по киокушин Тариел Николейшвили. През септември 2025 г. младият боец от Шумен замина за Грузия, където в рамките на един месец ще тренира като учи-деши – най-близкият и всеотдаен ученик в традицията на японските бойни изкуства.

Форматът, в който Иванов влиза, е рядко срещан в съвременния свят – пълно потапяне в ритъма на доджото. Предстои му целеустремен график в един месец на интензивни и тежки тренировки, които са двуразови и включват бягане, работа с тежести и много спаринг сесии с бойната легенда Тариел Николейшвили. В тях Кристиян ще получи безценни индивидуални уроци и ще изгради солидни умения за отиграване на тактика в боя, предадени му лично от шампиона, преодолял успешно най-тежкото изпитание на духа и тялото в карате киокушин хякунин кумите – битки със 100 човека за няколко часа в 1 ден.

За българския състезател, носител на европейски и балкански титли, това е най-голямото предизвикателство до момента и шанс да усвои безценни уроци от боец, преминал през легендарното изпитание хякунин кумите – 100 последователни двубоя за един ден.

В традиционните японски бойни изкуства терминът учи-деши (内弟子) обозначава ученик, който се посвещава изцяло на обучението си под ръководството на именит майстор. Преведен буквално от японски език като „вътрешен ученик“ словосъчетанието описва човек, който се премества в доджото, за да изучава не само техниките, но и духа, етикета и ежедневния ритъм на бойното изкуство. Това предстои и за Кристиян.

Той е успешен състезател в СК “Киокушин”, гр. Шумен, част от Българската карате киокушин федерация (БККФ), и се развива под ръководството на водещия треньор и носител на наградата на Националната асоциация на бойните спортове „Златен пояс“ за най-добър треньор за 2024 г. сенсей Станислав Димитров. Кристиян е осемкратен държавен шампион по киокушин, победител е на европейското първенство в Лисабон, има 1-во място на европейска купа в Барселона, балкански шампион, носител на 2-ро място на световна купа „Варна“, както и класиран на престижното 5 място на световното първенство във Валенсия. Националният състезател на БККФ сега се впуска в най-голямото си тренировъчно предизвикателство в Грузия.

Менторът на Кристиян – легендата сенсей Тариел Николейшвили, има зад гърба си постижения, записани в историята на бойните спортове. През 2014 година той преминава през 100 съперника само за 1 ден, а преди това покорява световния връх в киокушина през 2011 г. Грузинската каратека и именит боен майстор си е извоювал три титли само в една година - абсолютен шампион на Япония, шампион на Япония в категория и шампион на Европа – през 2010 г. Той е и член на борда на директорите нa KWU SENSHI, а българската публика го познава като треньор от международните тренировъчни лагери на SENSHI, както и рефер и съдия на едноименните бойни галавечери, провеждани у нас.

Японската традицията в бойните спортове учи-деши и съвременното ѝ измерение – живот в ритъма на доджото.

Учениците от този тип са били в пълно подчинение на своя ментор и често са служели като негов личен помощник, като целта е била развиване на внимание, реакция и издръжливост чрез изпитанията на времето и ежедневните дейности в дожото – почистване, подготовка на оборудване, помощ при тренировките, посрещане на гости или организиране на събития.

Тази изпитана система създава непоколебими бойци, които въплъщават принципите на дисциплина, смирение и служене. В исторически план много от големите шампиони в киокушин карате и К-1 започват пътя си като учи-деши, изграждайки силна връзка със своите инструктори и предавайки традицията на следващите поколения. Николас Петас е истински пример в това отношение – един от последните учи-дешита на Масутацу Ояма. Той е прекарал 1000 дни в доджото и от 8 одобрени ученици в началото на програмата учи-деши, но след три години я завършват само двама от тях.

Традициите в бойните изкуства преминават през трансформация и през XXI век рядко се случва трениращ да минава през обучението така, както е било през 20 век – повече от година, дори три. Дори днес пътят на учи-деши остава един от най-взискателните и трудни за изпълнение, но и най-възнаграждаващите начини за постигане на майсторство. Въпреки че в наши дни близките до майстора ученици може да не живеят директно с него, терминът учи-деши все още се използва за близки ученици, които изпълняват задълженията си в пълна степен, а не само посещават часове при своя учител.

За разлика от обикновените ученици, учи-деши преминават през по-дъбоко чиракуване чрез близкото общуване със своя учител. Техните дни и нощи в учи-деши програмата съчетават интензивни тренировки с поддържането на доджото и залата. В замяна те получават близко, често персонално ръководство от сенсей или шихан, усвоявайки фините детайли на техниката и мисленето, които иначе е трудно да се научат.

„Очакваме Кристиян Иванов да получи най-доброто от двата свята: традиционно обучение по карате киокушин в модерна среда от един абсолютен шампион – шанс, който рядко се случва на един боец и си заслужава всяка капка пот и положено усилие“, сподели треньорът му Станислав Димитров.

Резултатите предстои да видим, а гордостта от бъдещите успехи на Кристиян ще бъде за всички негови учители – от първата му стъпка в тренировъчната зала в България до обучението му в доджото в Грузия.