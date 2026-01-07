Спас Джевизов е приет в болница в нелеко състояние

Легендата на ЦСКА Спас Джевизов е приет в болница. Това разкри Венцислав Рангелов в "Подкаст в ефира" на Дарик.

Той е председател на Фондация "Национали 94" и коментира състоянието на Борислав Михайлов, който получи инсулт през ноември, казвайки, че жизнените показатели на бившия национал са стабилни, но не е комуникативен.

"Нека да кажа, че докато се заминавах с организацията на поклонението на Димитър Пенев, стана ясно от един от феновете на ЦСКА за състоянието на един друг добър, велик футболист на ЦСКА – Спас Джевизов, който също в момента се нуждае от подкрепа. И той е в болница, също в нелеко състояние", заяви Венци Рангелов.

Джевизов е четирикратен шампион на България и двукратен носител на Купата на страната с ЦСКА. Голмайстор на България през сезон 1979/80 с 23 гола. и полуфиналист за КЕШ през 1982 г.

Има 20 мача и 3 гола за националния отбор, 18 двубоя и 5 попадения за младежкия и 12 срещи за юношеския национален отбор.