ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив и оглави Първа Лига

Христо Янев официално се завърна начело на ЦСКА. Специалистът пое армейците в опит на клуба да разреши тежката треньорска криза след катастрофалния старт на сезона. В Първа лига червените са само на две точки от последния в класирането и след 9 мача имат само една победа - измъчена над Септември, който се намира на дъното в елита.

Буквално допреди часове нагласата в Борисовата градина беше Валентин Илиев да остане временно на поста до международната пауза, а тогава отборът да бъде поверен на качествен чуждестранен специалист. В последните дни обаче червените са получили редица категорични откази. Те са имали контакт с треньори с опит в испанската Ла Лига и английската Висша лига, по подобие на Хулио Велаксес, който преди да поеме Левски, може да се похвали с практика в испанския елит и Серия "А". Румънският агент Джовани Бекали пък вече разкри, че са направени сондажи и за местната легенда Дан Петреску, който в момента се възстановява от заболяване. Така в ЦСКА ясно са разбрали, че ангажирането на именит чужденец в разгара на сезона е кауза пердута.

Оставянето на Валентин Илиев на поста до зимата обаче също не е бил оптимален вариант, тъй като към него има фенско недоволство, а освен това единственият му мач срещу Ботев Враца показа, че не може да донесе искрата, от която се нуждаят червените футболисти. Затова и отговорните фактори в ЦСКА са се върнали на обсъжданата в последните седмици кандидатура на Христо Янев.

Този трансфер обаче нямаше как да се осъществи след уволнението на Душан Керкез заради предстоящия мач между двата отбора, а освен това армейците работеха по ангажирането на чуждестранен специалист. Янев все пак остави вратата си към ЦСКА отворена в изказването след равенството 1:1 под Околчица. „Ясно е, че аз съм Христо Янев за футболната общественост в България благодарение на ЦСКА. Готов съм да дам своя опит и енергия“, заяви треньорът в понеделник вечер, когато беше изпратен с аплодисменти и възгласи от червената агитка. И в сряда сутрин пристигна на тренировъчната база в Панчарево, за да поеме за трети път 31-кратните шампиони!

