Бивш играч от Академията на Арсенал почина след сериозна мозъчна травма

21-годишният Били Вигар се е блъснал в бетонна стена в опит да спаси топка по време на мач

26.09.2025 | 11:25 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Бившият играч от Академията на Арсенал Били Вигар е починал вследствие на сериозна мозъчна травма, получена при инцидент в мач от английската полупрофесионална лига, съобщават световните агенции.

Според британските медии, 21-годишният Вигар от Чичестър Сити се е блъснал в бетонна стена в двубой от седма лига миналия уикенд, докато се е опитвал да спаси топката от излизане от терена. След като беше откаран в болница и поставен в изкуствена кома, той е претърпя операция във вторник, но е починал в четвъртък.

"С голяма тъга Футболен клуб Чичестър Сити трябва да потвърди кончината на Били Вигар", се казва в изявление на тима в социалните мрежи. 

Вигар е продукт на Академията на лондончани. Той има пет участия за младежкия отбор на "артилеристите".

Били Вигар Арсенал
