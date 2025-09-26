Левски ще гостува в Перник или Пазарджик за Купата, ЦСКА – в Севлиево или Попово

С гостуване в Перник или Пазарджик ще започне Левски участието си в турнира за Купата на България този сезон. Това отреди тегления преди минути жребии.
На 1/16-финалите "сините" ще срещнат победителя от двубоя между третодивизионния Металург и втородивизионния Хебър.
Лудогорец пък ще започве защитата ана трофея с един измежду Ловеч и Черноморец Бургас. Двата тима играят помежду си във втория предваритеблен кръг.
На пръв поглед лесен изглежда и жребият на ЦСКА. Финалистът от миналото издание ще чака развръзката в Попово, където местния Черноломец приема втородивизионния Севлиево.
Ето и пълният жребий:
Втори предварителен кръг:
Спартак Пд - Пирин Благоевград
Бдин Видин - Етър
Черноломец Попово - Севлиево
Партизан Червен Бряг - Миньор Перник
Ком Берковица - Янтра
Ямбол - Вихрен Сандански
Рилски спортист - Беласица
Ловеч - Черноморец 1919 Бургас
Ботев Нови Пазар - Спортист Своге
Хаково - Спартак Пл
Витоша Бистрица - Локомотив ГО
Септември Тервел - Марек
Бенковски-Исперих - Дунав
Германея - Фратрия
Металург Перник - Хебър
Загорец - почива
Заб: Мачовете от този етап ще се играят в периода 8-14 октомври
1/16 - финали:
Партизан Червен Бряг/Миньор Перник - Черно море
Бдин Видин/Етър - Добруджа
Ком Берковица/Янтра - ЦСКА 1948
Рилски спортист/Беласица - Локомотив Сф
Хаково/Спартак Пл - Ботев Пловдив
Ямбол/Вихрен Сандански - Спартак Вн
Металург Перник/Хебър - Левски
Германея/Фратрия - Арда
Септември Тервел/Марек - Монтана
Спартак Пд/Пирин Благоевград - Славия
Бенковски-Исперих/Дунав - Локомотив Пд
Ботев Нови Пазар/Спортист Своге - Септември София
Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА
Витоша Бистрица/Локомотив ГО - Берое
Ловеч/Черноморец 1919 Бургас - Лудогорец
Загорец - Ботев Враца
Мачовете от този етап ще се играят в периода 28-30 октомври.