Владо Николов за децата си: Щастливи са, преследват мечтите си!

Целия спортен свят говори за невероятния талант на братята Александър и Симеон Николови – двете млади момчета от българския национален отбор по волейбол, които със своята сърцата игра изведоха България до полуфинала на световното първенство след невероятен обрат над САЩ.

Бащата на момчетата, легендата на волейбола Владимир Николов заяви пред БНР, че момчетата са щастливи и продължават да преследват мечтите си.

“Радващото е начинът, по който играят момчетата, играта, която показват, е радост за окото. Дори вчера, когато американците успяха да елиминират Алекс (през първите два гейма – бел.ред.), не спряхме да се борим за всяка топка и благодарение на колективните усилия, дори ако трябва да кажем и на влизането на Георги Татаров – с много желание, с много напъване, успяхме да обърнем развоя на мача, което е прекрасно", сподели гордият баща.

Според Николов големият коз на нашите момчета е добрият волейбол, който играят, а и силният колективен и борбен дух. По думите му, няма място за успокоение след вчерашната победа. Владо Николов настоя, че от спортно-техническа гледна точка, отборите на Полша и Италия, които играят в другия полуфинал, са по-добри от нас.

"Ако трябва да го мерим на око, можем да кажем, че са с една класа над нас, но отборът на Чехия не е" настоя той. А именно с този отбор утре сутринта ние ще премерим сили в първия полуфинал от първенството, което се превежда във Филипините.

"Знам, че ще победим Чехия. Знам, че имаме повече шансове от тях", категоричен бе Владимир Николов.

Според него на това първенство е имало големи изненади, не са само чехите, защото бразилците, французите, японците и сърбите са аут от шампионата.