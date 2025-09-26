Какво си казаха Доналд и Мелания в хеликоптера Marine One?

Четец по устни разкри точно какво са си казали Доналд и Мелания Тръмп. Кадрите, които станаха вирусни в интернет показват разпаленият разговор на двойката - Мелания с укор поклаща глава докато съпругът ѝ размахва пръст към нея.

Кадрите са от хеликоптера Marine One след кацане на Южната морава на Белия дом.

По-късно двойката слезе от хеликоптера на Южната морава във Вашингтон, окръг Колумбия, вървейки ръка за ръка. Тръмп погледна към земята, преди да помаха кратко на репортерите.

Видеото накара потребителите в социалните мрежи да се сетят за едно друго клипче, в което президентът на Франция Еманюел Макрон беше блъснат от съпругата си Бриджит.

CHOPPER CLASH

Trump waves finger at wife Melania who shakes her head as they are caught in awkward conversation pic.twitter.com/J48qC9ttul — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) September 26, 2025

По време на разговора Тръмп размахва пръст към Мелания, която поклаща глава, а експертът по четене по устните Джереми Фрийман анализира какво според него си е казала двойката.

Джереми предполага, че Тръмп е говорил за инцидента с “ескалатора“ на Общото събрание на ООН тази седмица, вместо да е насочвал разочарованието си към нещо, което е направила съпругата му.

Пред Daily Mail Джереми заяви, че според него Мелания е казала: “Ти просто продължи”

“Беше невероятно”, каза от своя страна Тръмп.

“Просто го кажи и остави…“, каза първата дама, поклащайки глава.

Не след дълго влиятелната двойка слиза от хеликоптера и прекосява поляната, държейки се за ръце.

Инцидентът с ескалатора, при който Тръмп е посрещнат на Общото събрание на ООН в Манхатън със счупен ескалатор, го е накарал да напише в Truth Social, че е “невероятно, че с Мелания не паднахме напред върху острите ръбове на тези стоманени стъпала, с лице напред. Само че всеки от нас се е държал здраво за парапета, иначе щеше да е катастрофа“.

По-рано тази година Тръмп предложи съвет на семейство Макрон, след като кадри с тях станаха вирусни, показващи как Бриджит бута френския президент в лицето на борда на самолет.

Кореспондентът на Fox News Питър Дуси попита Тръмп: “Имаше видеоклип на първата дама на Франция, която удряше съпруга си Еманюел Макрон. Имате ли някакъв брачен съвет от световен лидер на световен лидер?“

“Уверете се, че вратата остава затворена“, отговори той и последва смях в залата.