България посреща своите Лъвове - efbet и БФВ организират специална фен игра

Днес България посреща своите герои – националния отбор по волейбол, който се завръща след историческо участие на Световното първенство. Лъвовете донесоха на страната сребърните медали и върнаха България сред водещите сили в световния спорт. Това е успех, който обединява нацията и напомня, че волейболът е една от най-ярките ни гордости.

Събитието съвпада и с друг важен повод – 10 години партньорство между efbet и Българската федерация по волейбол. През това десетилетие efbet стои рамо до рамо с националните тимове като генерален спонсор, подкрепяйки ги в пътя им към върховете и доказвайки, че стабилните съюзи водят до велики резултати.

Какво следва след големия триумф?

В чест на завръщането на Лъвовете и юбилейната годишнина, efbet ще организира специална игра за феновете, които винаги са били част от силата на националния отбор.

Следете официалните канали за повече информация:

* facebook.com/efbet

* instagram.com/efbet

* facebook.com/volleyBUL.official

* instagram.com/volleybul.official