ПСЖ удари Барса като гост с резервите

С гол в последната минута на резервата Гонсало Рамос ПСЖ удари Барселона като гост в мач от Шампионската лига.

Феран Торес изведе каталунците напред в 19-ата минута, а Сени Маюлу изравни след още толкова минути игра преди Рамос да донесе успеха на парижани. Реферът Майкъл Оливър традиционно за английската съдийска школа, се изложи яко като не изгони с нарисуван втори жълт картон Нуно Мендеш, което можеше да доведе до друг развой на двубоя.

ПСЖ бе без носителя на "Златната топка" Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуе и капитана си Маркиньос. Всичките са с контузии, но това не попречи на парижани да си тръгнат с 3 т.

Голямата звезда на "Барса" Ламин Ямал (втори за "Златната топка") успя да се отчете с жълт картон.



РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ:

FT: Карабах - ФК Копенхаген 2:0

1:0 Абделах Зубир 28`, 2:0 Еманюъл Адай 83`

FT Юнион Сен Жилоа - Нюкасъл 0:4

0:1 Ник Волтемаде 17`, 0:2 Антъни Гордън (д) 43`, 0:3 Антъни Гордън (д) 64`, 0:4 Харви Барнс 80`

FT: Монако - Манчестър Сити 2:2

0:1 Ерлинг Холанд 15`, 1:1 Джонатан Тезе 18`, 1:2 Ерлинг Холанд 44`, 2:2 Ерик Дайър 90`

FT: Арсенал - Олимпиакос 2:0

1:0 Габриел Мартинели 12`, 2:0 Букайо Сака 90+2`

FT: Барселона - ПСЖ 1:2

1:0 Феран Торес 19`, 1:1 Сени Маюлу 38`, 1:2 Гонсало Рамош 90`

FT: Байер Леверкузен - ПСВ Айндховен 1:1

1:0 Кристиан Кофане 65`, 1:1 Исмаел Сайбари 72`

FT: Борусия Дортмунд - Атлетик Билбао 4:1

1:0 Даниел Свенсон 28`, 2:0 Карни Чуквуемека 51`, 2:1 Горка Гурусета 61`, 3:1 Серу Гираси 83`, 4:1 Юлиан Бранд 90+1`

FT: Наполи - Спортинг 2:1

1:0 Расмус Хойлунд 36`, 1:1 Луис Суарес (д) 62`, 2:1 Расмус Хойлунд 80`

FT: Виляреал - Ювентус 2:2

1:0 Жорж Микаутадзе 18`, 1:1 Федерико Гати 49`, 1:2 Франсиско Консейсао 56`, 2:2 Ренато Вейга 90`