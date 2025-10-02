IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лудогорец загуби с 0:2 от Бетис и допусна първа загуба в Лига Европа

Футболистите на старши треньора Руи Мота допуснаха по едно попадение през двете полувремена

02.10.2025 | 22:05 ч. Обновена: 02.10.2025 | 22:17 ч. 1
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Лудогорец допусна първа загуба в основната фаза на турнира Лига Европа. Шампионът на България претърпя поражение с 0:2 от испанския Бетис на собствения си стадион "Хювефарма Арена".

Футболистите на старши треньора Руи Мота не показаха най-доброто от играта си и допуснаха по едно попадение през двете полувремена. Така те остават с 3 точки в актива си след първите два кръга, докато Бетис вече има четири.

Тагове:

Лудогорец Бетис Лига Европа
