Лудогорец загуби с 0:2 от Бетис и допусна първа загуба в Лига Европа

Лудогорец допусна първа загуба в основната фаза на турнира Лига Европа. Шампионът на България претърпя поражение с 0:2 от испанския Бетис на собствения си стадион "Хювефарма Арена".

Футболистите на старши треньора Руи Мота не показаха най-доброто от играта си и допуснаха по едно попадение през двете полувремена. Така те остават с 3 точки в актива си след първите два кръга, докато Бетис вече има четири.

Всичко за срещата четете в Gol.bg